Buscan a hombre señalado por presuntos tocamientos a una estudiante en la Región 100 de Cancún

Un hombre fue señalado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una adolescente que caminaba por calles de la Región 100 de Cancún, el pasado 4 de noviembre. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 14:45 horas, sobre la calle 119, y quedaron registrados por cámaras de seguridad de una vivienda.

En las imágenes se observa a la estudiante, quien vestía uniforme escolar y caminaba mientras utilizaba su teléfono celular.

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Detrás de ella aparece un hombre adulto, vestido con camisa y zapatos blancos, pantalón de mezclilla y gorra, quien acelera el paso para acercarse a la menor y voltea hacia atrás, aparentemente para verificar que no hubiera otras personas que pudieran observarlo.

Al pasar junto a ella, extiende uno de sus brazos para presuntamente tocarla, aparentemente en una zona íntima.

Ante la agresión, la adolescente se detiene y se hace a un lado para reclamarle, mientras el sujeto se aleja apresuradamente del lugar.

En un segundo video, grabado por la propia joven, se escucha cómo continúa reclamándole.

"Síguele, asqueroso, eres un asqueroso", mientras que el hombre responde: "Yo no hice nada", antes de darse la vuelta y regresar por donde había llegado.

Ambas grabaciones comenzaron a circular en redes sociales, donde fueron difundidas con la intención de solicitar el apoyo de la ciudadanía para identificar y localizar al presunto responsable.