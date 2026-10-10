Indignación en Campeche: Cámaras captan a motociclista presuntamente acosando a una menor

Un motociclista fue señalado por presuntamente acosar a una menor de edad en la vía pública de Campeche, luego de que se difundiera en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad, en el que se observa al sujeto detenerse junto a una niña. El caso ha generado indignación entre ciudadanos y miembros del gremio de repartidores, quienes solicitan la intervención de las autoridades para identificar al involucrado.

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De acuerdo con las denuncias difundidas, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 7 de octubre de 2026, alrededor de las 12:40 horas, cuando el hombre se aproximó a la menor a bordo de una motocicleta. Según los señalamientos de testigos y conductores, el individuo presuntamente descendió del vehículo, se bajó el pantalón y realizó actos indebidos frente a la niña, aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente.

En las imágenes descritas por los denunciantes se aprecia cómo la menor se aleja del motociclista, mientras el sujeto arranca su unidad y abandona el lugar. Tras la difusión del caso, integrantes de la comunidad de repartidores y conductores de plataformas digitales se sumaron al llamado ciudadano para contribuir a su identificación y solicitaron reforzar los filtros de seguridad dentro del gremio.

La publicación ha comenzado a circular en redes sociales con el propósito de que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido y determinen las responsabilidades que pudieran existir. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del motociclista ni se ha informado sobre alguna detención relacionada con estos hechos, por lo que ciudadanos piden esclarecer el caso y garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

JGH