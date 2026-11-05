Yucatán inicia vacunación focalizada contra el mpox; dispone de 600 dosis para 300 personas

El Gobierno de Yucatán inició la vacunación focalizada contra mpox, con 600 dosis disponibles para completar el esquema de dos aplicaciones de 300 personas, como parte de una estrategia nacional coordinada con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis (Censida).

La campaña es implementada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y forma parte de una intervención en la que participan siete entidades federativas. En esta primera etapa, la prioridad son personas que reciben profilaxis preexposición (PrEP) para prevenir el VIH y que presentan factores adicionales de riesgo, conforme a criterios clínicos y epidemiológicos.

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La aplicación de las vacunas se realiza en el Centro de Atención de Infecciones de Transmisión Sexual (Wellness Center), mediante citas programadas y valoración previa del personal médico.

Las personas interesadas pueden registrarse mediante una encuesta de identificación y priorización disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/6BnEuCN64mT6ghq26

La SSY aclaró que responder el formulario no garantiza el acceso a la vacuna, debido a que la selección de beneficiarios dependerá de la valoración médica y del cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos.

Mpox en Yucatán: 24 casos confirmados en 2026

Con corte a la semana epidemiológica 41 de 2026, Yucatán acumuló 24 casos confirmados de mpox, de un total de 34 sospechosos estudiados, además de una defunción asociada a la enfermedad.

De los contagios confirmados, 22 corresponden a Mérida y dos a Kanasín, todos registrados en hombres. El último caso incluido en ese reporte se confirmó en julio, aunque la dependencia mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente nuevos contagios.

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La mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, dolores musculares, inflamación de ganglios y lesiones en la piel.

Ante la aparición de estos signos, la SSY recomienda acudir a una unidad médica para recibir valoración y atención oportuna.

La estrategia de vacunación cuenta con la colaboración de instituciones del sector salud y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la prevención, la detección de casos y el acceso a medidas de protección entre la población prioritaria.