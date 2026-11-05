Anuncian cierre parcial al tránsito en el puente de Champotón por obras viales este 7 y 8 de noviembre

La renovación de 500 metros de carpeta asfáltica en la carretera Ciudad del Carmen-Campeche, a la altura del puente de Champotón, ocasionará cierres parciales y circulación alternada durante el fin de semana, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones y anticipar sus traslados.

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Campeche informó que los trabajos se realizarán en distintos horarios del sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con restricciones para quienes circulen en ambos sentidos de esta vía.

De acuerdo con el calendario de obra, el sábado 7 de noviembre habrá cierres parciales de 7:00 a 17:00 horas y nuevamente de 21:00 horas a 6:00 de la mañana del domingo 8. Durante estos periodos se implementará el paso alternado para permitir el avance de los trabajos.

Las labores se reanudarán el domingo 8 de noviembre a las 21:00 horas y continuarán durante la madrugada. La dependencia indicó que la circulación en ambos sentidos quedará restablecida el lunes 9 de noviembre a las 6:00 horas.

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Ante estas restricciones en la carretera Ciudad del Carmen-Campeche, la SICT exhortó a los conductores a considerar posibles demoras, salir con anticipación, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras y respetar los señalamientos viales para evitar accidentes.

Se recomienda especialmente a quienes viajen entre Ciudad del Carmen, Champotón y Campeche considerar estos horarios al planificar sus recorridos durante el fin de semana.