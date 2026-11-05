Feria Yucatán Xmatkuil 2026: Estos son los precios de entrada y estacionamiento

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzará este viernes 6 de noviembre, por lo que los visitantes ya pueden consultar los precios de entrada al recinto ferial y del estacionamiento, tanto en taquilla como mediante compra en línea.

La tradicional feria yucateca se realizará del 6 al 29 de noviembre, en el recinto de Xmatkuil, al sur de Mérida, con diversas actividades, espectáculos y atracciones para toda la familia.

¿Cuánto cuesta la entrada a Xmatkuil 2026?

Para esta edición, el precio general de acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil será de 40 pesos por persona en taquilla. Quienes prefieran adquirir sus boletos por internet deberán pagar 49 pesos, monto que incluye una comisión de 9 pesos.

Estos son los costos confirmados para ingresar al recinto ferial:

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Entrada en taquilla: 40 pesos.

40 pesos. Entrada en línea: 49 pesos, incluida una comisión de 9 pesos.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento de Xmatkuil?

El estacionamiento de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 también tendrá un costo diferenciado según la modalidad de compra.

El precio será de 50 pesos en taquilla, mientras que adquirirlo en línea costará 60 pesos, con una comisión de 10 pesos.

Estacionamiento en taquilla: 50 pesos.

50 pesos. Estacionamiento en línea: 60 pesos, incluida una comisión de 10 pesos.

Va y Ven: rutas y horarios para llegar a Xmatkuil 2026

Para facilitar el traslado de los visitantes, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) habilitará seis rutas del Sistema Va-y-Ven del 6 al 29 de noviembre, con horarios extendidos hasta la madrugada.

Las rutas R-10 Xmatkuil, R-409 Xmatkuil–Dzununcán–Hospitales Sur y R-507 42 Sur–Xmatkuil operarán de lunes a domingo, de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

En tanto, las rutas R-508 Ciudad Caucel–CETRAM Canek–Xmatkuil, R-511 Los Héroes–CETRAM Oriente–Xmatkuil y R-512 Kanasín–Xmatkuil brindarán servicio los viernes de 6:00 de la tarde a 4:00 de la madrugada del día siguiente, así como sábados y domingos desde las 12:00 del día hasta las 4:00 de la madrugada.

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Las últimas unidades saldrán del recinto ferial entre las 4:00 y las 4:10 de la mañana, dependiendo de la ruta y el día, aunque los horarios podrían modificarse por condiciones de tránsito, clima u otras situaciones externas.

Dentro de Xmatkuil se instalará un cajero Va-y-Ven para recargar tarjetas inteligentes y consultar saldos. También comenzará a operar el Módulo Renacimiento, como una alternativa adicional para recargar tarjetas.

La tarifa general podrá pagarse con tarjeta Va-y-Ven, tarjetas bancarias de crédito o débito con tecnología sin contacto, así como mediante el e-ticket de un solo uso disponible en la aplicación Va-y-Ven.

Además, a partir del 6 de noviembre se reubicarán temporalmente los paraderos de las rutas R-10 Xmatkuil, en la calle 71 entre 52 y 54, y R-23 San Haroldo, en la calle 54 entre 67 y 69. Ambos regresarán a sus ubicaciones habituales el 30 de noviembre.