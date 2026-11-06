Hallan un cuerpo embolsado y maniatado en la zona Rancho Santa Teresita de la Riviera Maya

Un cuerpo sin vida, con aparentes signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, fue localizado a un costado de la carretera federal 307, en las inmediaciones de la zona conocida como Rancho Santo Teresita, pasando Xpu-Há, en dirección a Puerto Aventuras.

La víctima se encontraba presuntamente dentro de una bolsa y maniatada.

Noticia Destacada Encuentran un cuerpo embolsado en la Región 234 de Cancún

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo habría ocurrido luego de que el cuerpo fuera reportado desde días anteriores; sin embargo, supuestamente fue hasta este viernes cuando se confirmó su localización en el sitio.

Las condiciones en las que fue encontrado apuntan a que la persona llevaba varios días sin vida.

Tras el reporte, autoridades acudieron al lugar y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes para posteriormente, se retiraron de la zona.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Se espera que las autoridades ministeriales realicen las investigaciones para esclarecer los hechos.