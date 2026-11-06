Confirman cierre de Playa Bonita en Campeche este sábado 7 y domingo 8 de noviembre

El Balneario Inclusivo Playa Bonita modificará sus horarios y condiciones de acceso durante este fin de semana debido a la realización del IRONMAN 70.3 Campeche 2026, competencia que provocará ajustes en la movilidad de la capital campechana.

El recinto tendrá restricciones desde este viernes 6 de noviembre, cuando únicamente permitirá el acceso peatonal, mientras que el sábado 7 y domingo 8 permanecerá cerrado al público durante toda la jornada.

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Las modificaciones forman parte de las medidas previstas para el desarrollo de la competencia internacional, que reunirá a más de mil 400 atletas de diferentes países y estados de México.

De acuerdo con las disposiciones anunciadas, Playa Bonita operará de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: permanecerá abierto en su horario habitual, pero el acceso será exclusivamente peatonal. No se permitirá el ingreso de vehículos.

Sábado 7 de noviembre: el balneario permanecerá cerrado al público.

Domingo 8 de noviembre: continuará cerrado durante toda la jornada.

Estas disposiciones coincidirán con el operativo vial implementado en Campeche para facilitar las actividades deportivas y garantizar la seguridad de los participantes, por lo que también se prevén cierres de calles y modificaciones a la circulación.

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Las autoridades recomendaron a habitantes y visitantes considerar los cambios al organizar sus actividades del fin de semana, especialmente a quienes acostumbran acudir al balneario o desplazarse por las zonas cercanas al recorrido de la competencia.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre movilidad y restricciones de acceso para evitar contratiempos durante el desarrollo del IRONMAN 70.3 Campeche 2026.