Mujer pelea por un lugar de estacionamiento y es bautizada en redes sociales como ‘Lady Estoy Más Buena’

De nueva cuenta un problema por un lugar de estacionamiento terminó en una fuerte pelea entre dos mujeres, esto frente a la plaza Galerías Coapa en la Ciudad de México, la situación se hizo viral en las redes sociales, por lo que una de las femeninas ha sido bautizada como ‘Lady Estoy Más Buena’.

Esto porque antes del intercambio de golpes, afirmó tener mejor figura que la otra, en el video que circula en las redes sociales, se puede ver que la mujer estaba acompañada de un menor de edad que salió un poco asustado de la confrontación.

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Nace ‘Lady Estoy Más Buena’ en redes sociales

En el video se puede ver como una mujer le pide a la otra que meta su vehículo, mientras que la otra parte le responde que no va a responder a las provocaciones con violencia.

“Mira, yo sí tengo educación y no le voy a pegar a una señora, evidentemente”

Aunque las cosas parecía iban a quedar en simples palabras, la mujer que estaba con el mejor, lanzó un comentario que se hizo viral y le abrió la puerta a su apodo en redes sociales, donde fue bautizada como ‘Lady Estoy Más Buena’.

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“Mira, señora más buena y más linda que tú”

Las cosas se salieron de control, pues las dos mujeres comenzaron a golpearse, situación que ocasionó que el menor se espantara, al ver a su madre teniendo un enfrentamiento físico.

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