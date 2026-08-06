Hallan sin vida a joven de 21 años de Tzucacab reportado como desaparecido hace cinco días

Un joven de 21 años de edad, identificado con las iniciales H.C.A.C., quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 1 de agosto, fue localizado sin vida a un costado de la carretera federal Mérida-Chetumal, en el tramo Tixméhuac-Chacsinkín.

De acuerdo con la información recabada, el hallazgo ocurrió luego que autoridades recibieron el reporte sobre la presencia de un cuerpo en una hondonada junto a la vía de circulación. En el lugar también fue encontrada la motocicleta en la que presuntamente viajaba el joven.

Noticia Destacada Hombre roba una motocicleta en Tizimín, lo persiguen y termina tras las rejas

El comisario de Corral, perteneciente al municipio de Tzucacab, confirmó que la víctima era el joven que permanecía en calidad de desaparecido. Los primeros reportes indican que el cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento de ser localizado.

Oficiales de las corporaciones de seguridad delimitaron el área, mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo para la autopsia de ley.

Noticia Destacada Tres hombres escapan de un anexo en Tizimín y desatan operativo policial

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.