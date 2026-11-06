Ayuntamiento de Palizada hereda deuda laboral superior a nueve millones de pesos, afirma Alcalde suplente

Un adeudo superior a los nueve millones de pesos por concepto de diversas prestaciones laborales heredó la administración del exalcalde Pedro Ayala Cámara al Ayuntamiento de Palizada, reconoció el alcalde suplente, Ambrosio Gutiérrez Pérez, quien admitió que el municipio enfrenta una situación financiera complicada, con las arcas municipales sin recursos suficientes para cubrir sus compromisos con la base trabajadora.

Aunque confirmó que el monto pendiente supera los nueve millones de pesos, el edil no precisó a qué ejercicios fiscales corresponde la deuda ni cuánto tiempo llevan acumulándose los incumplimientos. Explicó que actualmente se encuentran en el proceso de entrega-recepción, revisando las cuentas, procedimientos administrativos y asuntos laborales que dejó la anterior administración.

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Gutiérrez Pérez señaló que las obligaciones corresponden a prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que ya inició el acercamiento con la representación sindical para buscar acuerdos que permitan saldar los compromisos. Adelantó que, si no surge algún inconveniente, el próximo lunes sostendrá una reunión con los dirigentes estatales y municipales del sindicato para comenzar las negociaciones.

A este pasivo se suma el recorte de más de nueve millones de pesos que sufrió el municipio, situación que, según el alcalde suplente, abrió un 'boquete financiero' y desestabilizó las finanzas locales. Reconoció que las participaciones recibidas no fueron suficientes ni siquiera para cubrir la nómina, problema que también relacionó con la cantidad de trabajadores incorporados a la plantilla municipal.

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El panorama se complica ante la proximidad del cierre de año, cuando el Ayuntamiento deberá cubrir aguinaldos y otras prestaciones de sus empleados, compromisos que requieren recursos adicionales. El funcionario admitió que actualmente no cuentan con dinero suficiente para responder a todas estas obligaciones, por lo que tendrá que 'hacer magia' antes de encontrar las fuentes de financiamiento.

Indicó que mantiene conversaciones con autoridades estatales para gestionar respaldo económico y confió en alcanzar acuerdos con el sindicato, además de disponer de las participaciones ordinarias, para cumplir con los trabajadores y evitar nuevos conflictos laborales.

El alcalde suplente aseguró que su administración lleva apenas dos semanas al frente del municipio y que todavía revisa la situación heredada, mientras intenta garantizar la continuidad de los pagos salariales y resolver los pendientes financieros y administrativos.