Hallaron calcinado a funcionario de Puerto Aventuras

Un hombre sin vida y un automóvil completamente calcinado fueron localizados la noche de este viernes sobre la Carretera Federal 307, en el tramo Puerto Aventuras–Tulum, a la altura de Kantenah, luego de que horas antes se reportara que un funcionario público fue privado de la libertad en la alcaldía de Puerto Aventuras.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería Luis Esteban “N”, quien se desempeñaba como servidor en una dependencia municipal y además era identificado como presidente de colonos del fraccionamiento Los Sauces.

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Los hechos iniciaron durante la tarde de este viernes, cuando hombres armados irrumpieron en las oficinas ubicadas junto al edificio de la alcaldía de Puerto Aventuras, en el cruce de las calles Xiat y Chechén. Testigos señalaron que tres sujetos ingresaron de manera violenta al módulo donde laboraba el empleado y, bajo amenazas, lo obligaron a salir para posteriormente subirlo a un vehículo Volkswagen Vento color café.

El comando huyó con rumbo desconocido mientras trabajadores y personas que se encontraban en la zona daban aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911. Tras el reporte, corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos y vialidades cercanas; sin embargo, durante varias horas no se logró ubicar a la víctima ni a los responsables.

Más tarde, automovilistas reportaron la presencia de un vehículo incendiado y un cuerpo humano en las inmediaciones del citado tramo federal, por lo que elementos de seguridad acudieron al sitio para verificar la información. Al arribar, las autoridades confirmaron el hallazgo de un automóvil completamente consumido por el fuego y el cadáver de una persona con visibles huellas de violencia.

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La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los servicios periciales y de la Policía de Investigación. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y procesaron la escena con el objetivo de integrar la carpeta correspondiente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y la confirmación oficial de su identidad.

Hasta el momento, el Ayuntamiento y las corporaciones estatales no han emitido información oficial sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de los presuntos responsables. El caso generó la movilización de elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, quienes permanecieron en la zona para resguardar el perímetro.