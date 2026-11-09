Detienen a dos presuntos responsables de robos de motocicletas en Cancún

Dos hombres fueron detenidos por su probable participación en el delito de robo de motocicletas en Cancún, durante acciones distintas realizadas por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Municipal de Benito Juárez.

En un primer caso fue detenido Christian Yahir, originario de Quintana Roo, a quien le aseguraron una motocicleta tipo Pulsar que contaba con reporte de robo desde el pasado 5 de noviembre, cuando fue sustraída en la Supermanzana 250.

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En una segunda intervención fue detenido David Francisco, de 23 años, originario de Tabasco, en las inmediaciones del fraccionamiento Paseos del Mar, en la Supermanzana 251, cuando circulaba en una motocicleta marca Vento que también contaba con reporte de robo, luego de haber sido sustraída cuando se encontraba estacionada en el domicilio de la víctima, en esa misma Supermanzana.

La Fiscalía informó que David Francisco estaría relacionado con otros dos robos de motocicletas, uno en donde presuntamente amagaron a una víctima con un cuchillo para despojarla de su unidad, así como de otro caso en el que una motocicleta fue robada mientras se encontraba estacionada afuera de un domicilio.

Finalmente, las autoridades señalaron que ambos detenidos quedaron a disposición de un juez de Control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.