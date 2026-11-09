Captan a sujeto con una presunta arma de fuego en calles de Mérida

Un hombre fue captado caminando por la calle 77, cerca de la puerta de encierro del sistema de transporte Va y Ven en Mérida, mientras llevaba consigo un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al sujeto, quien vestía una playera clara y llevaba una mochila, desplazándose por la vía pública con el objeto en la mano.

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La escena llamó la atención de personal que se encontraba en el encierro de autobuses Va y Ven, debido a la posibilidad de que se tratara de una persona armada.

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Hasta el momento, no se ha confirmado que se trate de un arma de fuego real, pues también podría ser una réplica de plástico o algún artículo con apariencia similar.

Tampoco se cuenta con información sobre alguna intervención policial relacionada con el caso.