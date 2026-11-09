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Yucatán / Sucesos

Captan a sujeto con una presunta arma de fuego en calles de Mérida

Un hombre con mochila y playera clara fue captado caminando por la calle 77, cerca de la puerta de encierro del sistema Va y Ven, mientras portaba un objeto con apariencia de arma de fuego.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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Hasta el momento no se ha confirmado si el objeto era una pistola real
Hasta el momento no se ha confirmado si el objeto era una pistola real / Especial

Un hombre fue captado caminando por la calle 77, cerca de la puerta de encierro del sistema de transporte Va y Ven en Mérida, mientras llevaba consigo un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al sujeto, quien vestía una playera clara y llevaba una mochila, desplazándose por la vía pública con el objeto en la mano.

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La escena llamó la atención de personal que se encontraba en el encierro de autobuses Va y Ven, debido a la posibilidad de que se tratara de una persona armada.

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Hasta el momento, no se ha confirmado que se trate de un arma de fuego real, pues también podría ser una réplica de plástico o algún artículo con apariencia similar.

Tampoco se cuenta con información sobre alguna intervención policial relacionada con el caso.

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