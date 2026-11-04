Cámara de seguridad capta a dos hombres robando una motocicleta en la Región 227 de Cancún

Un robo de motocicleta fue captado por una cámara de seguridad durante la noche en la Región 227 de Cancún, donde dos hombres se llevaron una unidad que se encontraba estacionada frente a una vivienda.

En la grabación se observa cómo ambos sujetos se acercan a la motocicleta y, sin que aparentemente nadie intervenga, comienzan a retirarla del lugar para llevársela por una de las calles de la zona.

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Por medio de las imágenes, se observa a uno de los individuos que vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla azul y gorra, mientras que el segundo también llevaba camisa blanca y pantalón de mezclilla.

El primer sujeto se aproximó a la motocicleta, levantó el soporte lateral que la mantenía estacionada y comenzó a llevársela arrastrando por la calle. Mientras tanto, su acompañante lo siguió.

El video muestra cómo ambos hombres se alejaron del sitio con la motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su paradero y la identidad de los dos responsables.