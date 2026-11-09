Feria Xmatkuil 2026: Así cerraron las actividades del primer fin de semana

El pasado viernes 6 de noviembre fue inaugurada la edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil, que durante su primer fin de semana registró un ambiente festivo, con actividades para toda la familia, espectáculos y conciertos masivos.

Sin embargo, la celebración también estuvo marcada por algunos conatos de bronca relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, lo que motivó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las actividades de la Feria Yucatán Xmatkuil continuarán hasta el domingo 29 de noviembre, por lo que aún restan tres semanas de espectáculos, entretenimiento y atractivos para los visitantes.

Conciertos abarrotados en Xmatkuil

Durante el primer fin de semana de la Feria Xmatkuil 2026 se realizaron dos conciertos masivos en el Centro de Espectáculos Montejo. El primero estuvo a cargo de la Original Banda El Limón, durante la inauguración, mientras que el segundo reunió a Deorro y 3BallMTY.

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Ambos espectáculos transcurrieron con normalidad, sin que se reportaran incidentes entre los asistentes, quienes disfrutaron de las presentaciones en un ambiente de música, baile y convivencia.

El acceso a los conciertos se realizó bajo control del personal de la feria, permitiendo inicialmente la entrada únicamente a quienes contaban con boleto. No obstante, una vez iniciadas las presentaciones, se permitió el ingreso gratuito de más personas cuando la capacidad del recinto lo hizo posible.

Altercado en Xmatkuil moviliza a la SSP

Apenas dos días después de la apertura de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, se registró un enfrentamiento entre varias personas en las inmediaciones del recinto, luego de que una discusión derivara en empujones y golpes ante la mirada de otros visitantes.

La confrontación generó momentos de tensión y expectación entre quienes se encontraban en la zona, mientras los involucrados se agredían físicamente en medio de la afluencia de asistentes.

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Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para intervenir, separar a los participantes y evitar que la pelea continuara o escalara a mayores consecuencias.

Primer fin de semana con balance positivo

Miles de personas acudieron durante el primer fin de semana a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 para disfrutar de sus atractivos, espectáculos y actividades recreativas.

Este domingo destacó la afluencia de visitantes en distintos espacios del recinto, particularmente en la zona ganadera y el área de lucha libre, que concentraron parte de la atención del público.

En términos generales, el arranque de la feria estuvo marcado por una importante asistencia y una amplia oferta de entretenimiento, tradición y convivencia familiar, pese a los altercados registrados durante los primeros días.