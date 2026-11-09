Inflación en México sube a 3.75% en octubre de 2026: estos productos aumentaron más de precio

La inflación en México aumentó a 3.75 por ciento anual durante octubre de 2026, con lo que acumuló tres meses consecutivos al alza, de acuerdo con los resultados publicados este lunes 9 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 147.026 puntos, lo que representó un incremento mensual de 0.65 por ciento.

La inflación anual superó el 3.45 por ciento registrado en septiembre y el 3.57 por ciento reportado durante octubre de 2025.

¿Qué productos subieron más de precio en octubre de 2026?

De acuerdo con el Inegi, el tomate registró un aumento mensual de 35.58 por ciento, mientras que el transporte aéreo subió 26.36 por ciento.

También se reportaron incrementos en la calabaza, de 23.22 por ciento; electricidad, 18.51 por ciento; jitomate, 9.68 por ciento; servicios turísticos en paquete, 8.72 por ciento, y gas doméstico LP, 3.67 por ciento.

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Otros productos que presentaron aumentos fueron el huevo, con 2.16 por ciento, y los servicios profesionales, con 9.88por ciento.

El Inegi explicó que parte del incremento en los precios de la electricidad se relacionó con la conclusión del subsidio a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades del país.

¿Qué productos bajaron de precio en México?

Entre los productos que registraron reducciones destacó el limón, con una disminución mensual de 16.53 por ciento, seguido del chile serrano, con 8.98 por ciento, y la naranja, con 8.90 por ciento.

También bajaron los precios del aguacate, 7.20 por ciento; papa y otros tubérculos, 6.29 por ciento, y plátano, 4.83 por ciento.

Por otra parte, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga disminuyeron 2.48 por ciento, mientras que los automóviles registraron una reducción de 0.47 por ciento.

¿Cómo cerró la inflación subyacente en octubre?

El Inegi detalló que la inflación subyacente aumentó 0.34 por ciento mensual y se ubicó en 3.80 por ciento anual. Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.22 por ciento y los servicios, 0.44 por ciento respecto a septiembre.

En octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.80% subyacente ▪️3.59% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/8I1PIrF7qC 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 9, 2026

Por su parte, la inflación no subyacente registró un incremento mensual de 1.75%, impulsado por los precios de frutas, verduras, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

Con estos resultados, la inflación general anual se mantuvo dentro del intervalo de variabilidad de 2 por ciento a 4 por ciento establecido alrededor de la meta del Banco de México.

IO