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Detienen a tres menores de 16 años por pintar graffitis en el puente de Motul

Tres adolescentes intentaron escapar al ser descubiertos realizando pintas en el puente de Motul, pero fueron detenidos.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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Sorprenden a tres adolescentes vandalizando puente de Motul
Sorprenden a tres adolescentes vandalizando puente de Motul / Cortesía

Tres adolescentes de 16 años de edad fueron retenidos por elementos de la Policía Municipal de Motul, luego de ser sorprendidos realizando pintas con pintura en aerosol en los bajos del puente de acceso a la ciudad.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia y recibieron el reporte de varios sospechosos que vandalizaban la estructura. Al llegar al sitio, los uniformados observaron a los jóvenes, quienes intentaron escapar al notar la presencia de la unidad policiaca.

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Tras una breve persecución, los oficiales lograron darles alcance y procedieron a retenerlos. Durante una revisión, encontraron que cada uno llevaba en sus mochilas entre tres y cuatro latas de pintura en aerosol, presuntamente utilizadas para realizar los grafitis en el inmueble.

Los adolescentes, identificados como C.O.P.V., J.A.P.P. y R.R.CH.C., todos de 16 años, fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se dio aviso a sus padres.

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Los familiares acudieron por ellos y, tras recibir una llamada de atención, los menores fueron entregados. Asimismo, los padres se comprometieron a que sus hijos repinten el puente y reparen las afectaciones ocasionadas.

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