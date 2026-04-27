Informa Ayuntamiento de Mérida sobre hallazgo en inmediaciones del Cementerio General

El Ayuntamiento de Mérida informa que este día la Dirección de Servicios Públicos reportó el hallazgo de un cadáver de una persona con aparentes signos de descomposición en las inmediaciones del Cementerio General. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 12:55 horas en el módulo 2 del camposanto.

El hallazgo fue realizado por una ciudadana que acudía a visitar la tumba de un familiar, quien, al percatarse de la presencia del cuerpo, que se encontraba sentado sobre una tumba, dio aviso a personal del cementerio, activándose de inmediato el reporte correspondiente a los servicios de emergencia del 911.

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Tras la notificación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio, donde se procedió al acordonamiento del área, en tanto que personal de la Policía Estatal de Investigación (PEI) inició la recopilación de información y las diligencias correspondientes.

El Ayuntamiento de Mérida reitera su disposición de colaboración institucional y se mantendrá vigilante del desarrollo de las diligencias periciales y forenses, en coordinación con las autoridades ministeriales competentes

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