Campeche enfrentará calor de hasta 45 grados esta semana; alertan por golpes de calor

Sin alertamiento por lluvias, pero con altas temperaturas que rondarán entre los 40 y los 45 grados, así como viento de componente del Este con rachas, son algunos de los efectos previstos para los siguientes días en el Estado de Campeche. Esto se debe a una circulación de alta presión dominante sobre el Golfo de México, asociada a un anticiclón en niveles medios y altos que se extiende desde el Occidente del país hasta la Península de Yucatán.

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De igual manera, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) advirtió que, debido a un canal de baja presión extendido desde el Oriente del país hasta la Bahía de Campeche, en combinación con el ingreso de aire húmedo desde el Mar Caribe, se mantendrá el cielo de despejado a parcialmente nublado.

Se esperan temperaturas de calurosas a muy calurosas con mínimas de 21 grados, aunado a vientos con una velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Debido a estas condiciones, las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas para reducir riesgos por golpes de calor, exhortando a la ciudadanía a mantenerse correctamente hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en espacios abiertos y evitar cambios abruptos de temperatura.

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JGH