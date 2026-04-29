Síguenos

Última hora

México

Además de Roya Moya quiénes son los 9 funcionarios de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

Quintana Roo / Sucesos

Cubano es trasladado a un hospital tras desmayarse en su habitación en Playa del Carmen

Vecinos fueron quienes alertaron a emergencias al percatarse del estado de salud del hombre.

Por Gustavo Escalante

29 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Paramédicos a bordo de una ambulancia brindaron los primeros auxilios antes de llevarlo a un hospital
Paramédicos a bordo de una ambulancia brindaron los primeros auxilios antes de llevarlo a un hospital / Especial

Una persona de origen cubano al sufrir un desmayo en su habitación en esta ciudad de Playa del Carmen, luego de recibir los primeros auxilios de los paramédicos fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ejidal donde un ciudadano al ser descubierto por sus vecinos de un edificio que se encontraba grave de salud, de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades.

Turista canadiense muere en Plaza Walmart de Playa del Carmen.

Noticia Destacada

Turista canadiense muere en Playa del Carmen tras desvanecerse en Walmart

Minutos después arribaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos a bordo de una ambulancia, los socorristas de inmediato brindaron los primeros auxilios, sin embargo, debido a su situación lo trasladaron a un hospital.

De acuerdo a testigos, señalaron que al ver al hombre con graves problemas de salud optaron por solicitar ayuda, la gente del edificio donde al parecer renta la persona se mostraron preocupados..

Te puede interesar