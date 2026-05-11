Dictan cuatro años de prisión a mujer por violencia digital; es la segunda sentencia en Quintana Roo

Una condena de cuatro años de prisión se convirtió este mes en el segundo fallo por violencia digital en Quintana Roo, luego de que un juez determinara la responsabilidad penal de una mujer que difundió sin consentimiento una imagen íntima de otra persona en Facebook.

Esta sentencia fue dada a conocer por Aroshi Lugo Arana, titular de la vicefiscalia de procesos, quien estuvo como representante del fiscal general Raciel López Salazar, en la conferencia de prensa de la mesa de seguridad de Quintana Roo.

Noticia Destacada Alerta en Cancún: 5 de cada 10 adolescentes han sido víctimas de grooming en redes sociales

La persona sentenciada es Betsayda Azaret Chan Cetina, de 32 años y originaria de Quintana Roo. De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron en el municipio de Othón P. Blanco y afectaron directamente a Areli “N”, de 29 años y originaria de Yucatán. El juez acreditó que Betsayda publicó en su perfil personal de Facebook una fotografía de la víctima en ropa interior, acompañada de un texto en el que presuntamente la ofrecía para servicios sexuales. La combinación de la imagen y el mensaje fue considerada por la autoridad como una vulneración grave a la intimidad, la dignidad y la seguridad de Areli “N”.

La sentencia se dictó tras la denuncia que presentó la afectada. Con base en esa querella, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y reunió pruebas digitales, testimonios y peritajes que demostraron que la publicación se hizo desde la cuenta de la ahora condenada y que tuvo alcance público. El Ministerio Público logró acreditar el dolo y la intención de dañar, elementos clave para que el juez emitiera el fallo condenatorio por el delito de violencia digital, tipificado en la legislación vigente.

Noticia Destacada Cuando un rumor se vuelve una sentencia: El infierno de Sem Olayo durante su secuestro en el paraíso de Bacalar

Autoridades destacaron que esta resolución es apenas la segunda sentencia firme por violencia digital en Quintana Roo. La primera condena sentó un precedente, y este nuevo caso refuerza el mensaje de que difundir material íntimo sin consentimiento tiene consecuencias penales claras. La ley en el estado contempla penas de uno a seis años de prisión para quien divulgue, comparta o distribuya imágenes, videos o audios de contenido sexual sin autorización de la persona involucrada. En este caso, la pena impuesta fue de cuatro años de cárcel, además de la reparación integral del daño a favor de la víctima, según lo ordenado por el juez.

La Fiscalía recordó que las denuncias por violencia digital pueden presentarse de manera presencial o a través de plataformas electrónicas, y que existen protocolos para proteger la identidad de quienes acuden a pedir justicia. Con este segundo fallo condenatorio, Quintana Roo busca dejar en claro que las redes sociales no son un espacio libre de responsabilidades legales. La condena contra Betsayda Azaret Chan Cetina se suma a los esfuerzos por garantizar el derecho a la intimidad en entornos digitales y para que los casos de este tipo no queden impunes.