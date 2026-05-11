Rescatan a 11 mujeres presuntas victimas de trata de personas en Isla Mujeres

En un operativo conjunto entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Marina (Semar) y la policía municipal, se rescató a 11 mujeres mexicanas, como presuntas victimas de delito de trata de personas en modalidad de prostitución ajena, en el bar Broncos, en la colonia Salina.

La redada se produjo en la noche del domingo, en un cateo al inmueble, ubicado sobre la carretera a Garrafón, se encontró en las primeras investigaciones se localizaron empaques de preservativos, una libreta de anotaciones relacionados con los servicios sexuales, dvds de contenido erótico y una computadora portátil.

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Las mujeres, dijo la Fiscalía estatal, fueron invitadas a trabajar en el establecimiento, con la promesa de obtener buenos ingresos como meseras. En el lugar ofrecían copas a los clientes con precios de entre 150 y 300 pesos, de los cuales recibían el 50 por ciento de las ganancias.

Sin embargo, las indagatorias señalan que posteriormente, aprovechándose de su situación económica, fueron obligadas a ofrecer servicios sexuales por montos de entre mil 500 y dos mil 500 pesos, dependiendo de la edad de cada víctima.

La mitad de esos ingresos era entregada al dueño o encargados del bar, mientras que el resto quedaba para las mujeres, quienes además debían pagar 700 pesos por la renta del cuarto donde se realizaban los servicios.

Recibieron las mujeres una atención médica, psicológica y asesoría jurídica, según la autoridad. el inmueble fue asegurado para continuar con las indagaciones.