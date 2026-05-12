Hallan sin vida a adolescente ahogado en la Laguna San José de Cancún

A casi 24 horas de que un adolescente de 14 años de nombre Ever desapareciera tras ingresar a la Laguna San José, también conocida como Laguna ABC en Cancún, se reportó el hallazgo sin vida de su cuerpo.

Familia del menor y cuerpos de rescate se encontraban en los alrededores de la laguna cuando se informó que el menor ahogado fue encontrado tras varias horas de búsqueda.

Noticia Destacada Adolescente muere ahogado en la laguna San José tras escapar de la secundaria Técnica 25 en Cancún

Los hechos ocurrieron ayer lunes, cuando aparentemente el estudiante de la secundaria Técnica 25, junto con otros tres compañeros más, salieron sin autorización de la escuela para dirigirse a la laguna.

Elementos de rescate al recibir el reporte de su desaparición, iniciaron labores de búsqueda hasta que comenzó a oscurecer, por lo que debido a la escasa visibilidad dentro del agua, se suspendieron alrededor de las 20:00 horas.

Durante la mañana de hoy martes las labores se retomaron hasta que casi 24 horas después, el cuerpo del menor emergió del agua y se confirmara su hallazgo.