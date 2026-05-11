Adolescente muere ahogado en la laguna San José tras escapar de la secundaria Técnica 25 en Cancún

Un adolescente identificado como Heber, de apenas 14 años, perdió la vida la tarde de este lunes tras ahogarse en la laguna San José, ubicada detrás de la escuela San José, sobre la avenida José López Portillo, en Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría salido sin autorización de la escuela secundaria Técnica 25 junto con otros compañeros, quienes posteriormente se dirigieron caminando hacia la laguna luego de enterarse de la existencia del lugar.

El trágico hecho movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de que se reportara la desaparición del estudiante. Policías y rescatistas acudieron de inmediato a la zona para iniciar la búsqueda del adolescente.

En el sitio, las autoridades entrevistaron a tres menores que acompañaban a Heber, quienes relataron que los cuatro decidieron abandonar el plantel escolar durante el horario de clases y posteriormente ingresaron a la laguna por un área verde, evitando el acceso principal que se encuentra controlado.

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Según las primeras versiones, una vez dentro del lugar los jóvenes se acercaron al cuerpo de agua y, en circunstancias aún no esclarecidas, Heber terminó internándose en la laguna hasta desaparecer de la superficie.

Elementos de rescate realizaron intensas labores para localizar el cuerpo del menor; sin embargo, las maniobras se complicaron debido a la poca visibilidad dentro del agua, además de las versiones contradictorias proporcionadas por los amigos del adolescente.

Durante varias horas, personal de emergencia permaneció en la zona realizando recorridos y utilizando equipo especializado para tratar de ubicar al menor, mientras familiares y curiosos observaban con preocupación las labores.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades continuaban trabajando en la recuperación del cuerpo y en el esclarecimiento de los hechos para determinar cómo ocurrió la tragedia.