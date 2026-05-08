Cuatro estudiantes de una secundaria en Playa del Carmen resultaron intoxicados

Cuatro estudiantes resultaron presuntamente intoxicados en la escuela secundaria “Vicente Guerreo” del fraccionamiento Palmas de Playa del Carmen, las autoridades realizan las investigaciones bajo total hermetismo.

De acuerdo con datos preliminares, se reportaron al menos cuatro estudiantes intoxicados, se desconocen las causas, esto provocó la movilización de los cuerpos de emergencia de Playa del Carmen.

A la escuela arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), de la Secretaría de Protección Civil y de la Fiscalía General de Quintana Roo, quienes se movilizaron en las instalaciones del plantel educativo.

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Las autoridades manejan el operativo de forma sigilosa, y hasta ahora no se saben las causas de la intoxicación de los alumnos, en las afueras del plantel se encontraban los paramédicos abordo de ambulancias, los padres de familia mostraron su preocupación sobre esta situación.

Las clases continuaron con normalidad hasta el momento, sin embargo, las autoridades se mantenían ocupadas, entraban y salían del plantel, lo extraño señalaron testigos fue que hicieron presencia elementos de investigación de la Fiscalía de Quintana Roo.