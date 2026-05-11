Encuentran sin vida a un hombre dentro de una cuartería en Playa del Carmen

Encuentran el cuerpo de una persona sin vida en el pasillo de una cuartería en Playa del Carmen, presuntamente no presenta síntomas o huellas de violencia, los trataron de brindar los primeros auxilios para reanimarlo pero no pidieron hacer.

Los hechos ocurrieron en la calle 62 entre 40 y 45 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta de esta ciudad de Playa del Carmen, cuando la gente que iba llegando a la cuartería se percataron de una persona que estaba tirada sobre el pavimento, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención.

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Poco después se movilizaron los cuerpos de emergencia, en la escena llegaron los paramédicos quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer, porque ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes al tener conocimiento de los hechos lo reportaron a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para iniciar con las investigaciones correspondientes.