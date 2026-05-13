¡Ya no aguantan el calor! Tras 10 horas sin luz, estallan vecinos de Escárcega contra la CFE

Por más de 10 horas un sector de la colonia Centro se quedó sin el servicio de energía, debido a la falla de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad CFE que les ha perjudicado tanto a las tiendas como a las viviendas vecinas del lugar, debido a que tienen que aguantar el fuerte calor y no pueden realizar ninguna actividad.

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Según los habitantes de un sector de la colonia Centro, desde las 05:00 horas se percataron que el servicio de energía se había suspendido y sus aparatos electrodomésticos se quedaron sin funcionar y principalmente los ventiladores y aire acondicionado, debido a que los alertó al empezar a sentir el fuerte calor.

Y este problema los obligó a tener que levantarse más temprano que lo habitual, pero el problema es más grande debido a que las tiendas de abarrotes y otros negocios no pudieron funcionar debido a que tanto los enfriadores como las cajas registradoras y por lo tanto el servicio se vio interrumpido.

Y varios de los menores estudiantes no acudieron a sus escuelas debido a que no les pudieron preparar sus desayunos, ante esta situación los afectados se dieron a la tarea de averiguar cuál era el problema de la suspensión del servicio de energía y lograron saber que era el transformador que en temporada de calor siempre ha tenido problemas técnicos y hasta la fecha la CFE no lo ha cambiado por otro de mayor capacidad y ahora los colonos tienen que seguir soportando esta situación, aun cuando en varias ocasiones lo han reportado a las oficinas y solo han acudido a darle una solución que solo dura unas cuantas horas y vuelve a fallar el servicio y ahora esperan que acudan a solucionar el problema lo más pronto posible.

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JGH