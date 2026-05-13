Olinia: así será el auto eléctrico mexicano de Sheinbaum; precio, velocidad y fecha de producción

El Proyecto Olinia, el vehículo eléctrico mexicano impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ya cuenta con un prototipo final y será presentado públicamente el próximo 7 de junio.

Durante la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, explicó que el objetivo es llevar la electromovilidad a los hogares mexicanos mediante un vehículo accesible, seguro, eficiente y sustentable.

El proyecto fue desarrollado con participación de más de 80 académicos, técnicos e investigadores mexicanos, principalmente desde Puebla, con colaboración del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y centros públicos de investigación.

¿Cuáles son las características técnicas de Olinia?

Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia, detalló que el auto será:

100% eléctrico

Compacto

Amplio en su interior

Diseñado para trayectos cotidianos en ciudades y pueblos

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El vehículo podrá cargarse en un enchufe convencional de casa o comercio, tendrá bajo costo de operación y, por seguridad y por el tipo de uso previsto, contará con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

También se informó que el proyecto contempla un chasis y una arquitectura física desarrollados para superar pruebas de seguridad, desempeño y calidad.

Además, se trabaja bajo un sistema de gestión integral para prevenir fallas, cumplir normas aplicables y escalar la producción.

¿Cuánto costará el auto eléctrico Olinia?

El precio tentativo de Olinia se ubicaría entre 90 mil y 150 mil pesos, según el modelo y la configuración, de acuerdo con información previa del proyecto.

También se prevé que estos mini vehículos eléctricos estén pensados para trayectos urbanos cortos y puedan conectarse a tomas de corriente convencionales.

Resultados que transforman. Les presento el prototipo del minivehículo mexicano, Olinia. pic.twitter.com/xmuL6skRhj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 13, 2026

Sheinbaum adelantó que en julio se presentará una versión de carga, orientada a traslados pequeños en ciudades. Además, entre agosto y septiembre iniciaría la construcción para desarrollar la línea de producción a gran escala. La producción del vehículo está prevista para 2027.

¿Cómo será la batería del vehículo eléctrico Olinia?

Durante la presentación del Proyecto Olinia también se dieron a conocer detalles sobre el desarrollo de la batería del vehículo eléctrico mexicano.

Roberto Capuano explicó que el diseño y la electrónica de la batería fueron desarrollados por el propio equipo del proyecto, con la intención de crear un sistema que pueda integrarse a un modelo de economía circular.

El directivo detalló que la batería no solo servirá para alimentar al automóvil, sino que también podrá reutilizarse posteriormente para almacenamiento de energía en viviendas conectadas a la red eléctrica o en casas con paneles solares.

Según explicó, cuando la batería termine su ciclo dentro del vehículo, podrá adaptarse con modificaciones mínimas para continuar operando como sistema de almacenamiento energético doméstico.

Olinia apuesta por baterías reutilizables y reciclaje en México

Capuano señaló que una batería de litio puede alcanzar una vida útil superior a 25 años antes de ser desechada, gracias a este esquema de reutilización.

Además, indicó que el proyecto contempla una etapa de reciclaje en Sonora, donde ya existe una planta especializada para tratamiento de baterías.

Durante la presentación del Proyecto Olinia también se dieron a conocer detalles sobre el desarrollo de la batería del vehículo eléctrico mexican / Cuartoscuro

El director de Olinia afirmó que uno de los objetivos fue diseñar un producto pensado desde el inicio para tener un segundo uso, algo que, dijo, actualmente es complicado en muchos vehículos eléctricos comerciales.

También adelantó que el proyecto trabaja junto con la Secretaría de Economía en una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) para crear una categoría específica de vehículos urbanos eléctricos de baja y media velocidad, lo que permitirá regularizar su operación y emplacamiento en México.

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