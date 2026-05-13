Exigen explicación a escuela de Campeche tras video de alumnos con réplicas de armas

El ingreso de réplicas de armas de fuego está prohibido en las escuelas, afirmó el Secretario de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, al plantear que la escuela Instituto Mendoza debe dar una explicación de lo sucedido.

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Reveló que observó el vídeo que circula en redes sociales sobre el proceder de los estudiantes y ofreció, en caso de que lo soliciten, la intervención de los programas de atención psicológica como Convive.

Por su parte, la asociación de Colegios Diocesanos, al referirse al suceso del pasado 11 de mayo en un comunicado, planteó que el hecho pasó al exterior del plantel y, sin embargo, implementaron de forma inmediata las medidas preventivas con lo que se impidió el acceso a cualquier persona.

Además de que contarán con vigilancia policial a la hora de entrada y salida, aumentarán las cámaras de vigilancia en los salones y a los padres de familia les pide no compartir en redes sociales comentarios que solo afectan la integridad de los menores.

La Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana dio a conocer que también en coordinación con las autoridades escolares brindará atencion para garantizar la seguridad de los estudiantes Además de que le dará seguimiento al caso así como apoyo a la institución para prevenir situaciones similares en el futuro. En el comunicado de la SPSC explica que al darse a conocer el vídeo en redes sociales contactaron con el plantel educativo y confirmó el Instituto Mendoza que el joven de camisa negra es alumno de la escuela.

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JGH