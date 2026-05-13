Más del 98% de los yucatecos tiene empleo; salario promedio ya supera los 590 pesos diarios

Yucatán mantiene una tasa de ocupación y empleo superior al 98.3%, colocándose entre las tres entidades con menor desocupación del país; sin embargo, la informalidad laboral continúa como uno de los principales desafíos económicos para el estado, de acuerdo con la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY).

La dependencia estatal informó que actualmente la estrategia económica del Gobierno del estado se concentra en elevar el salario y el ingreso promedio de los trabajadores, mediante la atracción de empresas de alto valor agregado, principalmente en sectores estratégicos como semiconductores, manufactura vinculada a energía eléctrica e industrias tecnológicas.

De acuerdo con la SETY, estas inversiones representan miles de millones de pesos y tienen como objetivo generar empleos mejor remunerados y con mayor nivel de especialización, lo que permitiría fortalecer la economía estatal y mejorar el poder adquisitivo de las familias yucatecas

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La Secretaría destacó que el salario promedio diario registrado ante el IMSS ya supera los 590 pesos, cifra que refleja un incremento gradual en los ingresos laborales de la entidad. Este crecimiento, añadió, también está relacionado con los aumentos al salario mínimo y la expansión de empresas instaladas en Yucatán durante los últimos años.

No obstante, la dependencia reconoció que una proporción importante de la población ocupada continúa laborando en condiciones de informalidad, sin acceso a seguridad social, prestaciones o estabilidad laboral, situación que limita el crecimiento económico y mantiene vulnerables a miles de trabajadores.

Ante este panorama, la SETY informó que mantiene operativos y jornadas coordinadas con la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras instancias federales, con el propósito de facilitar la transición de pequeños negocios y trabajadores hacia la formalidad.

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Entre los apoyos disponibles destacan programas de financiamiento, capacitaciones empresariales y herramientas de transformación digital, acciones que, según la dependencia, ya han permitido formalizar a numerosas empresas y fortalecer su crecimiento económico.

Además, la política de industrialización estatal contempla impulsar el desarrollo económico fuera de Mérida mediante la creación de corredores industriales, programas de microcréditos y proyectos enfocados en fortalecer las vocaciones productivas regionales. Con ello se busca generar empleos y oportunidades económicas en municipios del interior del estado y reducir la concentración de inversiones en la capital yucateca.