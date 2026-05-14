Evacuan a empleados de Aurrera por fuga de gas en Felipe Carrillo Puerto

Luego de activarse la alarma de fuga de gas, se tuvo que evacuar los empleados y clientes de la tienda de Aurrera para evitar algún incidente, mientras que elementos de Protección Civil y Bomberos tomaron las acciones necesarias para atender el problema. Todo parece indicar que el tanque estacionario fue saturado en su máxima capacidad.

Los hechos se registraron cerca del mediodía en la avenida Santiago Pacheco Cruz entre las calles 66 y 68 de la colonia Centro, cuando fue reportado una fuga de gas en las instalaciones de la tienda Aurrera, por lo que se tuvo que movilizar los cuerpos de rescate además de la policía municipal, quien tuvo que cerrar la circulación de un tramo de la avenida.

Noticia Destacada Fuga de gas provocó una explosión en Jardines Maya Coba en Playa del Carmen

Luego de activarse la alarma de fuga de gas en las instalaciones de dicha tienda, los trabajadores procedieron a evacuar a los clientes que se encontraban en esos momentos a una zona segura, e incluso los trabajadores tuvieron que despejar la zona del estacionamiento para evitar alguna eventualidad.

Mientras que al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos, y elementos de Protección Civil quienes se encargaron de revisar a zona, e incluso tuvieron que subir en la parte del techo del inmueble donde se ubica el tanque de gas LP con capacidad de más de 2 mil litros,

En el sitio trascendió que por la mañana arribaron personal de la empresa de gas para realizar la respectiva carga del producto al tanque y que todo parece indicar se llenó a su máxima capacidad y con el intenso calor, se registró una salida de gas en la válvula de alivio que mino gran parte de la zona.