Campeche: Vehículo al corralón por ser transporte ilegal

La Agencia Reguladora del Transporte (ARTEC) confirmó la retención de una unidad automotriz que realizaba el traslado de pasajeros mediante plataforma digital, sin contar con el permiso correspondiente. El vehículo fue trasladado al corralón, mientras que el conductor y su acompañante fueron liberados, ya que la legislación vigente únicamente contempla la retención del vehículo.

El operativo persuasivo se instaló en la Avenida Colosio con prolongación Allende, donde elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) colocaron conos naranjas para solicitar a los automóviles detenerse y someterse a la revisión de documentación e incluso, en algunos casos, a la inspección mecánica.

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Durante la verificación, inspectores de la ARTEC detectaron que un vehículo de la marca MG con placas DHD 589 C realizaba el traslado de personas sin contar con la autorización oficial. Conforme a los protocolos, se procedió a asegurar la unidad y trasladarla al corralón, donde permanecerá hasta que el conductor cubra la multa correspondiente por prestar un servicio no autorizado.

Aunque no se especificó la plataforma digital utilizada por el conductor, las autoridades reiteraron que este tipo de operativos buscan regularizar el transporte público y privado, así como garantizar la seguridad de los usuarios.

El caso se suma a otros reportes en los que se han detectado vehículos particulares ofreciendo servicios de transporte mediante aplicaciones digitales, lo que ha generado debate sobre la competencia con taxistas concesionados y la necesidad de una regulación más clara en el estado.