México y la Unión Europea alistan firma de acuerdo: SRE prevé más comercio y cooperación

México y la Unión Europea avanzan hacia una nueva etapa de cooperación política, económica y comercial, de cara a la próxima Cumbre México-UE que será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el secretario Roberto Velasco recibió en la sede de la dependencia a 20 jefas y jefes de misión, entre ellos representantes de 19 Estados miembros de la Unión Europea y Francisco André, embajador de la UE en México. El encuentro se realizó como parte de los preparativos para la reunión bilateral de alto nivel.

De acuerdo con la Cancillería, la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional permitirá fortalecer la diversificación económica de México, ampliar espacios de cooperación y aprovechar complementariedades con el bloque europeo, sin sustituir otros tratados comerciales vigentes.

La cumbre está prevista para el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y será la primera reunión bilateral de este nivel entre México y la Unión Europea en 11 años. En ese encuentro se espera formalizar la renovación del marco comercial y político que ambas partes mantienen desde el año 2000.

¿Qué busca México con el nuevo acuerdo con la Unión Europea?

La SRE señaló que el objetivo es profundizar una relación amplia y diversa, orientada a generar bienestar, desarrollo y prosperidad compartida para los pueblos de México y Europa.

Noticia Destacada México y la Unión Europea firmarán acuerdo modernizado el 22 de mayo en CDMX

El Acuerdo Global Modernizado actualiza el vínculo vigente entre ambas partes e incorpora temas como comercio, inversión, cooperación, diálogo político, desarrollo sostenible, derechos laborales, medio ambiente y apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Para el Gobierno mexicano, este acuerdo representa una vía para diversificar mercados en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y mayor proteccionismo. La Unión Europea es uno de los principales socios económicos de México, por detrás de Estados Unidos y China.

La SRE asegura que el acuerdo no sustituye otros tratados comerciales

Roberto Velasco destacó que la relación con Europa se actualizará con una visión de futuro y no implica reemplazar otros acuerdos comerciales de México.

Este punto coincide con la postura expresada por el Gobierno federal, que ha insistido en que el acercamiento con la Unión Europea no pone en riesgo el T-MEC ni la integración económica de Norteamérica.

El Acuerdo Comercial Provisional busca adelantar la aplicación de medidas económicas mientras se completa el proceso de ratificación del acuerdo más amplio. Con ello, México busca abrir nuevos espacios para sus exportaciones y fortalecer cadenas de valor con los países europeos.

México y la Unión Europea avanzan hacia una relación más profunda, estratégica y de prosperidad compartida, a partir de una historia de cooperación que se actualiza con visión de futuro. 🇲🇽🇪🇺



En la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a 20 jefas… pic.twitter.com/JK4gD34TNF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 14, 2026

Cumbre México-UE busca una relación estratégica

La reunión entre la SRE y representantes europeos ocurre antes de una cumbre considerada clave para relanzar la relación bilateral.

Además de la agenda comercial, México y la Unión Europea prevén ampliar la cooperación en temas de desarrollo, innovación, transición energética, inversión y diálogo político.

La Cancillería sostuvo que esta nueva etapa parte de una historia de cooperación que ahora se actualiza con una visión estratégica. Con la firma de los acuerdos, México busca reforzar su presencia en Europa y ampliar sus oportunidades económicas sin abandonar sus alianzas comerciales actuales.

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