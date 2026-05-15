Aseguran camioneta con presuntas drogas, cargadores de arma de fuego y cartuchos en Tulum

Una camioneta abandonada con posibles drogas, cargadores de arma de fuego y cartuchos útiles fue asegurada por autoridades de los tres niveles de gobierno en un camino de la zona de Nuevo Durango, en el municipio de Tulum, durante un operativo de vigilancia realizado en las inmediaciones del ejido.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera Nuevo Durango–Cobá, donde elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales, detectaron una camioneta Nissan aparentemente abandonada, mal estacionada y con las puertas abiertas frente a un área verde.

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De acuerdo con los primeros reportes, al acercarse a inspeccionar la unidad, los agentes observaron a simple vista diversas dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana distribuidas en los asientos delanteros y traseros. También localizaron material sólido de color café que, de manera preliminar, tendría características del narcótico conocido como “molly”.

Durante la revisión de la unidad, las autoridades encontraron además cargadores abastecidos, cartuchos útiles y prendas tácticas, situación que provocó el aseguramiento inmediato del vehículo y de todos los objetos hallados en el interior.

La presencia de equipo táctico y municiones generó movilización de fuerzas de seguridad en la zona, ya que el hallazgo ocurre en medio de los operativos permanentes implementados en áreas rurales y carreteras cercanas a Tulum, donde en los últimos meses se han realizado diversos aseguramientos relacionados con posibles actividades delictivas.

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Tras el aseguramiento, la camioneta fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público, junto con las sustancias y demás indicios encontrados, para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente y determinar su procedencia, así como identificar a las personas relacionadas con el vehículo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso, mientras las investigaciones continúan para establecer si la unidad habría sido utilizada para actividades vinculadas con el narcomenudeo o transporte de armamento en esta región del municipio.