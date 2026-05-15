Xi Jinping visitará Estados Unidos en otoño

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos durante el otoño de 2026, luego de aceptar una invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron autoridades chinas este viernes.

El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, al término de la cumbre en Pekín, donde ambos mandatarios abordaron comercio, seguridad internacional, Taiwán y cooperación bilateral.

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De acuerdo con medios internacionales y la agencia estatal Xinhua, la visita buscará fortalecer el diálogo entre ambas potencias en medio de tensiones comerciales y geopolíticas que han marcado la relación entre Washington y Pekín en los últimos años.

“Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño”, declaró Wang Yi, quien además señaló que ambos gobiernos trabajarán para preparar reuniones y mantener una comunicación constante entre los líderes.

La confirmación ocurre después de la visita oficial de Trump a China, donde sostuvo encuentros privados y reuniones diplomáticas con Xi Jinping en el complejo gubernamental de Zhongnanhai. Durante la cumbre, ambos líderes destacaron avances en acuerdos y reafirmaron su intención de mantener el diálogo abierto.

Entre los temas prioritarios discutidos se encuentran las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, la situación de Taiwán, conflictos internacionales y posibles reducciones arancelarias.

Analistas internacionales consideran que la próxima visita de Xi Jinping a Washington podría convertirse en uno de los encuentros diplomáticos más importantes del año, debido al impacto global de las relaciones entre ambas economías.