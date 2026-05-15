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Con charanga, pirotecnia y fiesta, celebran a San Isidro Labrador en Peto, Yucatán

Las actividades dedicadas a San Isidro Labrador continúan en el municipio de Peto.

Por Gaspar Ruíz

15 de may de 2026

1 min

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Trasladaron las cabezas de cochino entre música y pirotecnia
Trasladaron las cabezas de cochino entre música y pirotecnia / Gaspar Ruíz

Más de 30 cabezas de cochino fueron trasladadas este día por integrantes del gremio de San Isidro Labrador Grupo 1 hacia el domicilio de la familia Chi Caamal, ubicado en la calle 36 x 47 de la colonia Felipe Carrillo Puerto de Peto.

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Acompañados de música de charanga, voladores y un ambiente festivo, los participantes recorrieron las calles como parte de las actividades tradicionales en honor a San Isidro Labrador, considerado el protector de los campesinos y las cosechas.

La presidenta de las cabezas de cochino este año es Angélica Blanco, quien por primera ocasión encabeza esta actividad tradicional dentro de las festividades del gremio.

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De acuerdo con los organizadores, por la tarde se llevará a cabo una vaquería y posteriormente el tradicional baile de la cabeza en el domicilio de la familia Chi Caamal, donde se espera la participación de familias y asistentes de la comunidad.

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