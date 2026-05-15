Protesta de maestros empaña celebración del Día del Maestro en Campeche

En plena celebración del Día del Maestro, integrantes del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres de Campeche (SitCobacam) se manifestaron a las afueras del salón de fiestas donde la Dirección General de la institución llevaba a cabo el festejo oficial para los profesores.

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El secretario general del SitCobacam, Nicolás Guzmán, acusó directamente al director general del Cobacam, César David González, de excluirlos de diversos beneficios como el pago del estímulo administrativo, despensas, canasta navideña y uniformes, los cuales se encuentran claramente estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El líder sindical explicó que el Anexo de Ejecución contempla estas prestaciones para la totalidad del personal del colegio. Sin embargo, denunció que las autoridades estatales solo consideraron en los pagos a los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Cobacam (SutCobacam), cuya secretaria general es Ana Isabel May Cardeña.

Esta exclusión dejó sin beneficios a unos 35 docentes y 150 trabajadores administrativos adheridos al sindicato independiente. Aunque reconoció que la mayoría de los cerca de 500 maestros que integran la plantilla del Cobacam pertenecen al sindicato oficial, Nicolás Guzmán insistió en que el marco legal establece que dichos recursos ya están presupuestados y corresponden a todos los trabajadores por igual, sin distinción de siglas.

Finalmente, el dirigente recordó que debido a estas irregularidades ya interpuso denuncias formales ante la Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, señalando un presunto conflicto de interés debido a que el mismo abogado representa tanto a la Dirección General del Cobacam como al gremio oficial. Asimismo, confirmó que recientemente llevaron el caso ante el Tribunal Laboral por la violación directa al Contrato Colectivo de Trabajo.

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JGH