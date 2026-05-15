Cobro de 800 pesos para pasar de Las Coloradas a El Cuyo desata polémica en Yucatán

Se generó polémica en torno al cobro de 800 pesos que presuntamente se realiza para permitir el paso por el camino de arena que conecta Las Coloradas con El Cuyo, situación que ha generado inconformidad entre visitantes, pescadores y habitantes de la zona.

En los últimos días, usuarios en redes sociales denunciaron que guías de turistas en el acceso al camino estarían condicionando el tránsito al pago obligatorio de dicha cantidad, argumentando que se trata de una zona federal protegida y que actualmente se encuentra en temporada de anidación del flamenco rosado.

De acuerdo con los reportes difundidos, además del cobro también se ofrece el acompañamiento de un guía turístico, mientras que el acceso es controlado mediante una barrera vehicular instalada en el sitio. La medida provocó críticas inmediatas, principalmente por considerar excesiva la tarifa y por cuestionar quién autorizó oficialmente este esquema.

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Algunas personas señalaron que el argumento ambiental estaría siendo utilizado para justificar una medida que afecta a quienes tradicionalmente utilizan esta vía, incluyendo pescadores y habitantes de comunidades cercanas.

Sin embargo, ante la creciente controversia, prestadores de servicios turísticos de Las Coloradas emitieron una aclaración respaldada por un comunicado del director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Cristóbal E. Cáceres, en el que se explica que las acciones implementadas forman parte de un esquema de acceso controlado y protección ambiental dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.

Según el documento, las medidas buscan preservar el ecosistema durante una de las etapas más sensibles del año: la temporada de anidación del flamenco rosado, especie emblemática de la región y uno de los principales atractivos naturales del Oriente de Yucatán.

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Las autoridades ambientales indicaron que existe coordinación entre comités comunitarios, guardaparques, guías certificados y autoridades locales de El Cuyo y Las Coloradas, con el objetivo de reducir el impacto humano en áreas vulnerables de la reserva.

Dentro de los lineamientos establecidos se señala que las personas que deseen ingresar con fines turísticos o recreativos deberán hacerlo bajo la supervisión de un guía certificado o mediante la contratación de servicios turísticos autorizados.

Asimismo, se informó que habrá vigilancia activa por parte de personal capacitado para evitar acciones que alteren el comportamiento de la fauna o dañen la flora del área natural protegida.

En fechas anteriores, autoridades y representantes comunitarios anunciaron un acuerdo conjunto para regular el tránsito en esta vía, destacando que el objetivo principal no es cerrar el acceso, sino implementar un modelo de control ambiental que permita equilibrar el turismo con la conservación de la reserva.

A pesar de las aclaraciones, la discusión continúa creciendo en redes sociales, donde algunos ciudadanos defienden la necesidad de proteger el ecosistema, mientras otros insisten en que debe existir mayor transparencia sobre los costos, permisos y destino de los recursos obtenidos mediante este esquema de acceso controlado.