Jornada de cacería en Chicxulub termina en tragedia: hombre le dispara a su amigo tras confundirlo con un venado

En los montes ubicados entre Chicxulub Pueblo y Chicxulub Puerto, una jornada de cacería acabó en tragedia luego de que un hombre conocido como Net” perdiera la vida tras recibir un disparo accidental.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando uno de sus compañeros de expedición presuntamente lo confundió con un venado mientras avanzaba entre la maleza en busca de presas.

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Según la información recabada, cuatro amigos ingresaron a la zona costera aprovechando las altas temperaturas que obligan a la fauna silvestre a acercarse a ojos de agua y bebederos naturales.

El grupo decidió separarse para cubrir más terreno; sin embargo, en medio de la vegetación, Chez observó movimiento y accionó su escopeta creyendo que se trataba de un animal.

Tras escuchar los gritos de auxilio, los cazadores descubrieron que el disparo había impactado a Net, quien sufrió heridas graves por los perdigones.

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La víctima fue trasladada inicialmente a la clínica del IMSS en Conkal y posteriormente al Hospital Agustín O’Horán, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la SSP y de la Policía Municipal detuvieron a Chez, quien quedó a disposición de la FGE para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las condiciones del arma utilizada y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.