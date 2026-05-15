Crece el tráfico de aves protegidas en redes sociales; en Yucatán ofrecen loros hasta en mil 500 pesos

Durante este mes de mayo ha incrementado en redes sociales la oferta ilegal de aves exóticas y silvestres, principalmente loros, una especie protegida por las normas ambientales mexicanas y cuya comercialización representa un delito federal.

De acuerdo con denuncias ciudadanas y ambientalistas, cada ejemplar es ofertado entre mil y mil 500 pesos a través de publicaciones en plataformas digitales, situación que ha generado preocupación entre defensores de la fauna silvestre debido a la aparente falta de acciones contundentes por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley.

Expertos opinan

El biólogo Julián Rojas explicó que este problema se repite año con año, especialmente durante la temporada de reproducción de estas aves, cuando personas ingresan a zonas de monte para localizar nidos en las palmas de huano y extraer a los polluelos para posteriormente venderlos.

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“Comprar loros nos convierte en cómplices de un delito ambiental. Aunque se trata de especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, la realidad es que el saqueo de nidos y el comercio ilegal continúan ocurriendo con total impunidad”, señaló.

En México, el comercio ilegal de psitácidos, grupo al que pertenecen los loros y guacamayas, puede ser castigado con penas de uno a nueve años de prisión, además de fuertes multas económicas. Sin embargo, ambientalistas denunciaron que las sanciones rara vez se aplican de manera efectiva.

El profesional lamentó que la venta de fauna silvestre se realice abiertamente en redes sociales, mercados e incluso carreteras, sin que exista una respuesta firme de las autoridades ambientales.

“La impunidad es escandalosa. Aunque denunciar nos ha traído problemas y nos convierte en personas incómodas, no podemos dejar de evidenciar este delito ambiental”, expresó.

El biólogo considera que las leyes actuales han sido rebasadas por las nuevas tecnologías y por los mecanismos de anonimato que facilitan el tráfico ilegal de especies protegidas.

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Actualmente, en redes sociales es posible encontrar anuncios que ofrecen desde guacamayas hasta loros capturados en vida silvestre en distintos estados del país, incluido Yucatán, situación que ha encendido nuevamente las alarmas entre especialistas y defensores del medio ambiente.

Exhorto a las autoridades

Ante este panorama, organizaciones ambientalistas han solicitado la intervención de organismos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), integrada por 184 países, para que se ejerza presión sobre México debido a la falta de acciones efectivas contra este delito.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a no comprar fauna silvestre y a denunciar cualquier publicación o punto de venta ilegal de animales protegidos.