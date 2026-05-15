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Yucatán / Sucesos

Localizan en Motul a joven de 17 años de Muxupip con reporte de desaparición

Desde el 11 de mayo, la menor había sido reportada como desaparecida por su familia en Muxupip.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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La menor regresó con su familia en Muxupip
La menor regresó con su familia en Muxupip / Especial

La movilización de elementos policiacos en un hotel de Motul derivó en la localización de Roseli Esmeralda R.H., una adolescente de 17 años que contaba con ficha de búsqueda tras ser reportada como desaparecida en el municipio de Muxupip desde el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue encontrada durante la noche del jueves en compañía de un sujeto de 20 años identificado como Jesús C.P., originario de Tixkokob.

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La intervención ocurrió luego de que la encargada del hotel reconociera a la joven tras ver en redes sociales la ficha de búsqueda difundida por familiares y autoridades. Ante la sospecha y el temor de que la menor pudiera estar en riesgo, decidió comunicarse al número de emergencias 911.

La mujer relató a las autoridades que la pareja ingresó al establecimiento desde el lunes. Según indicó, el joven era quien salía constantemente para realizar compras, mientras que la adolescente permanecía dentro de la habitación.

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Tras el reporte, varios agentes policiacos acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de la menor desaparecida. Roseli Esmeralda fue asegurada por las autoridades y posteriormente entregada a sus familiares.

En tanto, el hombre de 20 años fue trasladado a la comandancia municipal para los trámites e investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias en las que la adolescente permaneció con él durante varios días.

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