SSP realiza traslado aéreo de una mujer herida tras un accidente en la vía Uayma-Tinum

Una mujer de 27 años de edad fue trasladada de emergencia vía aérea a la ciudad de Mérida, luego de resultar gravemente lesionada en un accidente por atropellamiento ocurrido el pasado 13 de mayo en el kilómetro 12 de la carretera estatal Uayma–Tinum.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el percance se registró mientras un vehículo pesado realizaba maniobras dentro de un banco de materiales ubicado en la zona, donde dos personas terminaron lesionadas.

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Tras el incidente, ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital General de Valladolid para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, una de las afectadas requirió ser movilizada a un hospital de mayor especialidad.

La mujer presentó fractura de fémur y probable traumatismo abdominal, por lo que la SSP activó el helicóptero Bell 429 para efectuar su traslado aéreo hacia Mérida.

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La aeronave despegó desde Valladolid y aterrizó en la Unidad Deportiva Inalámbrica, donde ya esperaba personal médico para coordinar el ingreso de la paciente al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”.

La corporación estatal señaló que el operativo se realizó bajo coordinación entre elementos de seguridad, paramédicos y autoridades correspondientes, con el objetivo de garantizar un traslado seguro y oportuno para la lesionada.