Incendios en Playa del Carmen consumen una hectárea y movilizan a bomberos

Un incendio se registró en un área verde de Playa del Carmen; el fuego consumió una hectárea de vegetación, mientras otro siniestro se reportó en un basurero. Ante tal situación, los elementos de Bomberos y de Protección Civil de inmediato intervinieron para sofocar las llamas.

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Los hechos ocurrieron en un área verde ubicada sobre el Boulevard Playa del Carmen con avenida CTM, a un costado de la zona de motocross. Simultáneamente, otro incidente se registró en la colonia "Los Pájaros", afectando aproximadamente una hectárea de vegetación.

De acuerdo a Protección Civil de Playa del Carmen, ante las condiciones de calor propias de la temporada, aunado a la quema de basura y descuidos, se favorece la propagación de este tipo de incendios. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a "evitar encender fuego en áreas abiertas, no arrojar colillas de cigarro y reportar de inmediato cualquier conato".

El incendio del basurero clandestino sobre la avenida CTM al parecer fue provocado; sin embargo, ante la oportuna intervención de los bomberos, se logró sofocar el fuego.

Minutos después se reportó el segundo incendio de un área verde en la colonia irregular "Punta Pájaros". Vecinos, al percatarse del siniestro, pidieron el apoyo a las autoridades ya que temían que el fuego consumiera todo a su paso. El cuerpo de emergencias arribó a la colonia donde de inmediato se movilizaron para controlar el siniestro. Gracias a la oportuna intervención, no se reportaron personas intoxicadas y el fuego fue finalmente controlado.

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JGH