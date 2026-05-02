Día de las Madres en Ciudad del Carmen: prevén derrama de hasta 30 mdp y repunte en comercios

El sector comercial de Ciudad del Carmen se alista para una de las fechas más importantes del año en materia económica: el Día de las Madres. De acuerdo con Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, director general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, CANACO SERVYTUR, los negocios locales ya trabajan intensamente para aprovechar el incremento en la demanda que se genera en torno al 10 de mayo, pues desde este fin de semana han decidido anticipar las compras.

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El representante empresarial destacó que esta celebración representa una oportunidad clave para diversos giros comerciales, especialmente para restaurantes, florerías, tiendas de regalos y servicios relacionados con el entretenimiento y el turismo. Señaló que, además de la venta directa de productos, también se beneficia el sector transporte, agencias de viajes y servicios recreativos, ante la costumbre de muchas familias de festejar a las madres con salidas o experiencias especiales.

CANACO prevé incremento importante en ventas desde este fin de semana / Perla Prado Gallegos

Arjona Gutiérrez subrayó que la CANACO SERVYTUR ha desplegado una estrategia de acompañamiento a los comerciantes que incluye visitas a negocios, promoción de actividades y organización de eventos que impulsen el consumo local. En este sentido, destacó que se han distribuido esfuerzos entre los integrantes del organismo para fortalecer la actividad económica en todos los sectores.

El líder empresarial indicó que el panorama es favorable, en parte gracias a la inercia positiva que dejó la reciente Fiesta del Mar 2026, la cual generó una importante derrama económica en la ciudad. A esto se suma la actividad comercial registrada durante el Día del Niño, así como los bazares y espacios de venta instalados en distintos puntos como el malecón costero.

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En cuanto a las expectativas económicas, el director de CANACO SERVYTUR estimó que durante el Día de las Madres se podría alcanzar una derrama de entre 20 y 30 millones de pesos en el municipio de Carmen, considerando tanto las ventas en establecimientos físicos como el crecimiento de las plataformas digitales. Añadió que artículos como ropa, regalos personalizados, flores, electrodomésticos y línea blanca siguen siendo de los más demandados en estas fechas.

Finalmente, el representante empresarial reiteró el llamado a la ciudadanía a "consumir local y apoyar a los negocios de la región", destacando que este tipo de celebraciones no solo tienen un valor emocional para las familias, sino también un impacto directo en la recuperación y dinamismo de la economía en Ciudad del Carmen.

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JGH