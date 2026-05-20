En Hopelchén, cesarán los contratos de agua en las viviendas donde se desperdicie

El propietario de una vivienda ubicada en la colonia San Isidro en Hopelchén, donde durante dos días se desperdiciaron miles de litros de agua potable, ya había sido advertido de que podría ser sancionado con la cancelación de su contrato y la clausura de su toma domiciliaria en caso de reincidencia, informó el director del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP), Pedro Osorio Zapata.

El funcionario explicó que el caso no es nuevo, ya que en ocasiones anteriores personal del organismo acudió al domicilio tras reportes ciudadanos y dialogó con el propietario, a quien se le exhortó a reparar las fugas internas que provocaban el derrame del vital líquido. Sin embargo, señaló que la situación volvió a repetirse.

Noticia Destacada Mega operativo de la FGR y Marina en Ciudad del Carmen deja tres detenidos y una casa asegurada

Detalló que, de acuerdo con la información recabada, la causa principal del desperdicio sería una falla en el flotador del tinaco ubicado en la parte superior de la vivienda, lo que provoca que el agua rebose y caiga hacia la calle. Debido a la pendiente de la zona, el agua corre con mayor fuerza hasta llegar a la esquina Sur del mercado de la ciudad, y genera encharcamientos.

Osorio Zapata indicó que el propietario reconoció la falla en su sistema de almacenamiento de agua y en una ocasión anterior atendió la recomendación, pero nuevamente incurrió en el mismo problema.

Noticia Destacada Entregan casi un millón de pesos a ejidatarios de Pomuch, pero surge inconformidad por el pago

Ante ello, advirtió que, si el desperdicio de agua vuelve a repetirse, el SMAP procederá a la cancelación del contrato de servicio y a la clausura de la toma domiciliaria, en tanto no se corrijan las anomalías que provocan la fuga del recurso. “Ya fue advertido, en esta ocasión se le pasó, pero no habrá una siguiente”, subrayó.

Asimismo, el titular del SMAP hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el desperdicio del agua potable, señalando que mientras en algunos hogares se registra un uso excesivo o negligente del recurso, en otras zonas del municipio existe escasez del vital líquido.