Fin de semana con tormentas en Yucatán: estos serán los días con más lluvias del 22 al 24 de mayo

El potencial de tormentas continuará sobre la península de Yucatán durante el próximo fin de semana, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, que anticipa lluvias, ambiente extremadamente caluroso y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo.

Las condiciones estarán influenciadas por el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, combinado con el calentamiento diurno y, para el domingo, la formación de una vaguada térmica e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

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Viernes 22 de mayo: calor intenso y chubascos en Yucatán

Para el viernes se espera ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante el día, mientras que por la noche persistirán temperaturas cálidas en gran parte del estado.

El pronóstico indica la presencia de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Campeche únicamente se prevén lluvias aisladas.

Los vientos serán del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse rachas superiores a los 40 km/h. En zonas costeras de Yucatán, el viento cambiará hacia el noreste durante la tarde.

Sábado 23 de mayo: continúan las lluvias y el ambiente extremadamente caluroso

El sábado persistirá el ambiente muy caluroso en Yucatán, con sensación térmica elevada principalmente durante las horas de la tarde.

Debido al ingreso de humedad y al calentamiento de la superficie, se pronostican chubascos con descargas eléctricas en Yucatán y Campeche, así como lluvias aisladas en Quintana Roo.

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Los vientos continuarán del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con posibles rachas mayores a 40 km/h. Por la tarde, cambiarán al noreste y norte en las costas de Yucatán y Campeche.

Domingo 24 de mayo: pronostican lluvias fuertes en Yucatán

El domingo aumentará el potencial de lluvias debido a la interacción de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe con una vaguada térmica y condiciones de inestabilidad en altura.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” prevé lluvias fuertes en Yucatán, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en Campeche. En Quintana Roo se esperan lluvias aisladas.

También continuarán los vientos del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 40 km/h. En la costa yucateca el viento se tornará del noreste.

Recomendaciones ante el pronóstico del clima en Yucatán

Ante las altas temperaturas y las tormentas previstas para este fin de semana en Yucatán, autoridades recomiendan:

Extremar precauciones durante tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Revisar desagües y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Estar atentos a los avisos oficiales de Protección Civil y autoridades meteorológicas.

El pronóstico podría actualizarse en las próximas horas dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas sobre la región.