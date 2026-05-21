Ambientalistas protestan en CDMX y exigen a Semarnat resolutivo oficial contra “Perfect Day” en Mahahual

Ambientalistas y activistas iniciaron una manifestación en la Ciudad de México con el fin de exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que emita de manera oficial y por escrito resolutivo el rechazo del proyecto "Perfect Day México" de Royal Caribbean, el cual se tiene pensado llevarse a cabo en Mahahual, Quintana Roo.

La protesta se realizó frente a las oficinas de la Semarnat después de que Alicia Barcena, titular de la dependencia, confirmara descartar el megaproyecto debido a los riesgos ambientales que podrían causar en el destino.

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Pese al comunicado, colectivos ambientalistas afirmaron que debería publicarse el resolutivo oficial que confirme formalmente la negativa al proyecto turístico de Royal Caribbean.

Miembros de estas agrupaciones se reunieron alzando la voz junto con varios carteles en donde se pueden leer consignas como "El que no brinca es Royal" "Queremos arrecifres, no más cicatrices", entre otros.

Por su parte, la empresa encargada del megaproyecto, habría informado el día de ayer que respetará la decisión de las autoridades mexicanas, aunque aseguró que continuará dialogando con distintos sectores para buscar alternativas.