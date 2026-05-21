Motorista termina debajo de transporte escolar tras choque con taxi en Champotón

Un saldo de daños materiales y un motociclista lesionado dejó un aparatoso hecho de tránsito registrado en la colonia Nueva Jerusalén. La víctima fue colisionada en primera instancia por un vehículo de alquiler y, debido al impacto, terminó debajo de una unidad de transporte escolar.

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El percance ocurrió la mañana de este jueves alrededor de las 8:30 horas, sobre el cruce de las calles 18 y 37, a escasos metros del plantel Cobacam 09. Según testigos, un automóvil Dodge Attitude habilitado como taxi, con el número económico 350, colisionó contra el guiador de una motocicleta Pulsar N250 con placas del estado de Campeche. Tras el golpe, el vehículo de dos ruedas y su conductor quedaron atrapados debajo del autobús escolar. Hasta el momento se desconoce la versión oficial, la cual será determinada por las autoridades mediante el peritaje correspondiente.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes se encargaron de realizar las diligencias pertinentes y entrevistarse con los involucrados. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja asistieron al lesionado y lo trasladaron al hospital local para su valoración médica. El caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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JGH