Cluadia Sheinbaum recibe a Markwayne Mullin en Palacio Nacional para abordar seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en un encuentro enfocado en la coordinación bilateral en temas de seguridad, migración y cooperación entre ambos países.

El encuentro se realizó en medio de un contexto de diálogo entre ambos gobiernos sobre combate al narcotráfico, tráfico de armas y acciones de inteligencia compartida. Previamente, la mandataria había confirmado durante su conferencia matutina que, tras una primera reunión con ella, el funcionario estadounidense sostendría una mesa de trabajo con integrantes del Gabinete de Seguridad mexicano.

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Entre los funcionarios mexicanos que participaron o fueron convocados a las reuniones se encuentran representantes de áreas clave de seguridad y política interior, en una agenda que también contempla temas relacionados con la protección de connacionales en territorio estadounidense y el seguimiento a estrategias conjuntas entre ambos gobiernos.

Sheinbaum adelantó que uno de los temas relevantes para México es la situación de los mexicanos en Estados Unidos, particularmente en el contexto de operativos migratorios y medidas implementadas por autoridades estadounidenses. La presidenta señaló que el objetivo es mantener la cooperación con el país vecino bajo un esquema de coordinación y respeto a la soberanía nacional.

La reunión ocurre además en un momento de creciente atención sobre temas de seguridad binacional y en medio de tensiones diplomáticas relacionadas con investigaciones sobre narcotráfico y acciones emprendidas por autoridades estadounidenses.