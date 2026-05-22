Camioneta del Gobierno estatal provoca choque en Kantunilkín

Un aparatoso accidente vial registrado en la colonia Centro de esta cabecera municipal dejó como saldo una joven lesionada y cuantiosos daños materiales, luego de que el conductor de una camioneta asignada al Gobierno del Estado presuntamente ignorara un señalamiento de alto obligatorio y chocara contra una motocicleta donde viajaba una pareja.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía en el cruce de la calle 5 de Febrero con la avenida Benito Juárez, en la esquina de la refaccionaria “Bedher”. El percance movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para atender a las víctimas y controlar la circulación.

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De acuerdo con el peritaje preliminar, la unidad señalada como responsable corresponde a una camioneta Nissan Frontier modelo 2025, color blanco, con rotulación oficial del Gobierno del Estado y placas MLM507C. Autoridades confirmaron que el vehículo se encuentra registrado a nombre de la empresa arrendadora Jet Van Car Rental.

Al momento del accidente, la unidad era conducida por Samuel Salazar Noh, con domicilio en municipio Benito Juárez. El reporte establece que avanzaba de este a oeste sobre la calle 5 de Febrero; sin embargo, al llegar a la intersección con la avenida Benito Juárez, omitió el disco fijo de alto e ingresó a la vía preferencial sin las debidas precauciones.

La maniobra provocó que la camioneta invadiera el paso de una motocicleta Italika 250Z verde con negro, la cual circulaba de sur a norte con preferencia de paso y sin placas de circulación.

La unidad ligera era manejada por José Alejandro Hau Hay, de 23 años y originario de San Juan, Yucatán. Como acompañante viajaba Mayra Celeste Ku Dzib, de 18 años, con domicilio en la comunidad Agua Azul, Quintana Roo.

Debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes salieron proyectados sobre el pavimento, aunque la joven resultó con las lesiones de mayor consideración al recibir el golpe directo durante la colisión.

Vecinos y comerciantes del sector solicitaron apoyo a las líneas de emergencia y auxiliaron a los afectados mientras arribaban los rescatistas.

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Al sitio llegó una ambulancia de los servicios de salud pública, con placas AM-929-TL, conducida por Fernando Baas y acompañada por la paramédico Yadira Baas. El personal médico brindó atención prioritaria a la joven, quien permanecía tendida sobre la cinta asfáltica con fuertes dolores en una pierna.

Tras ser estabilizada en el lugar, Mayra Celeste fue trasladada al hospital IMSS-Bienestar de Kantunilkín para una valoración especializada y descartar fracturas de gravedad.

El accidente generó afectaciones a la circulación en el primer cuadro de la ciudad, por lo que fue necesaria la intervención de agentes policiacos. Al sitio arribó el supervisor de la corporación, además de la patrulla 4289 de la Policía Municipal. Los uniformados acordonaron el área, realizaron el levantamiento del croquis y llevaron a cabo las diligencias para el deslinde de responsabilidades.